12 ноября 2020

Свердловский губернатор поднял планку для «Единой России»

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Президиум политсовета ЕР СО. Екатеринбург, шептий виктор, партия единая россия, едро
Свердловским единороссам предстоит серьезная мобилизация Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

В Свердловской области официально началась подготовка к парламентским выборам 2021 года. Губернатор, член Высшего совета партии «Единая Россия» Евгений Куйвашев обсудил предстоящую кампанию с секретарем регионального отделения «Единой России» Виктором Шептием, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона.

«Я рассчитываю, что партия самым активным образом примет участие в избирательной кампании. Программа партии должна создаваться вместе с людьми, с жителями, отвечать на те вопросы, которые всех волнуют», — заявил Евгений Куйвашев.

Предварительное голосование, или праймериз «Единой России» состоятся в конце мая 2021 года, рассказал Виктор Шептий. С учетом пандемии, оно будет проводиться в форме электронного голосования. По словам лидера областного отделения ЕР, свердловские единороссы уже разрабатывают предвыборную стратегию. «Сейчас мы уже готовим стратегию избирательной кампании, которая основывается на оценке работы отделения партии и наших депутатов всех уровней: как в части выполнения предвыборной программы партии, так и с учетом работы в период пандемии в качестве волонтеров, как на эти вызовы партия смогла ответить. Но здесь будет необходима по вашему поручению коммуникация с ведомствами по подготовке „народного“ бюджета с учетом пожеланий людей. Период формирования как раз наступает», — рассказал Виктор Шептий.

Он напомнил, что «народный» или инициативный бюджет предусматривает учет предложений свердловчан по реализации социальных проектов в их территориях за счет средств областной казны. Выборы в Госдуму и региональное заксобрание состоятся в сентябре 2021 года.

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