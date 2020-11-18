Израиль нанес удары по Сирии — регионы России призвали усилить ограничения — учащимся медикам будут выплачивать деньги — дачную амнистию продлили — задержан бывший министр. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 18 ноября — в обзоре URA.RU:
Израиль произвел ракетные удары по Сирии
- Трое сирийских военнослужащих погибли после ракетного удара по окрестностям Дамаска со стороны Израиля. Обстрел велся со стороны оккупированных Голанских высот.
Россия обвинила США в попытке «раскачать» ситуацию в Карабахе
- США и страны Запада через армянских и азербайджанских националистов пытались нарушить перемирие в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Регионы призвали ужесточить карантинные меры
- В российских субъектах должны быть введены новые ограничения из-за коронавирусной инфекции. Об этом 18 ноября заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
- В то же время Голикова назвала десять регионов России, где проблема с местами для ковид-пациентов стоит наиболее остро.
В двух субъектах России назначены новые руководители
- В отставку со собственному желанию ушел глава республики Мордовия Владимир Волков. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Артем Здунов.
- Также временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен Вячеслав Гладков. Он будет занимать этот пост до выборов главы региона.
Студентам-медикам будут выплачивать деньги
- Президент России назначил выплаты студентам-медикам, работающим с ковид-пациентами. Об этом он заявил на совещании с членами правительства РФ.
Госдума отложила решение вопроса о возврате советских вкладов и продлила дачную амнистию
- Государственная дума РФ третьем чтении приняла закон о приостановке компенсации россиянам средств на вкладах, которые было открыты до 20 июня 1991 года.
- Госдума до 1 марта 2026 года продлила упрощенный порядок оформления прав на дачные домики для россиян.
Задержан высокопоставленный чиновник
- Бывшего главу Ивановской области, экс-министра строительства и ЖКХ и аудитора Счетной палаты Михаила Меня задержали по обвинению в хищении бюджетных средств.
- Михаилу Меню предъявлено обвинение в растрате 700 млн рублей. Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.
- Ранее это задержание разрешили сенаторы Совета Федерации.
В Совфеде одобрили налог для богатых
- Совет Федерации одобрил повышение налога НДФЛ до 15% на доходы более пяти миллионов рублей. Эти средства хотят направить на помощь детям с редкими заболеваниями.
В России повышены пособия для семей
- Правительство России в 2020 году увеличило выплаты для некоторых категорий семей. В частности, будет повышено пособие для беременных россиянок.
В больнице в Коммунарке произошел взрыв
- В московской клинической больнице № 40 для пациентов с коронавирусом в Коммунарке прогремел взрыв. Предположительно, там взорвался кислородный баллон. На месте происшествия работают пожарные расчеты.
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