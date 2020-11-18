Самое важное в России и в мире на 18 ноября. Часть студентов получат выплаты, регионы ужесточат карантин, задержан экс-министр РФ

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Уральский государственный медицинский университет. Екатеринбург, семинар, практические занятия, подготовка студентов медиков, студенты медики, студент медик
Студентам-медикам будут платить за работу с ковид-пациентами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Израиль нанес удары по Сирии — регионы России призвали усилить ограничения — учащимся медикам будут выплачивать деньги — дачную амнистию продлили — задержан бывший министр. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 18 ноября — в обзоре URA.RU:

Израиль произвел ракетные удары по Сирии

  • Трое сирийских военнослужащих погибли после ракетного удара по окрестностям Дамаска со стороны Израиля. Обстрел велся со стороны оккупированных Голанских высот.

Россия обвинила США в попытке «раскачать» ситуацию в Карабахе

Регионы призвали ужесточить карантинные меры

  • В российских субъектах должны быть введены новые ограничения из-за коронавирусной инфекции. Об этом 18 ноября заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
  • В то же время Голикова назвала десять регионов России, где проблема с местами для ковид-пациентов стоит наиболее остро.

В двух субъектах России назначены новые руководители

Студентам-медикам будут выплачивать деньги

Госдума отложила решение вопроса о возврате советских вкладов и продлила дачную амнистию

Задержан высокопоставленный чиновник

В Совфеде одобрили налог для богатых

В России повышены пособия для семей

  • Правительство России в 2020 году увеличило выплаты для некоторых категорий семей. В частности, будет повышено пособие для беременных россиянок.

В больнице в Коммунарке произошел взрыв

  • В московской клинической больнице № 40 для пациентов с коронавирусом в Коммунарке прогремел взрыв. Предположительно, там взорвался кислородный баллон. На месте происшествия работают пожарные расчеты.

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