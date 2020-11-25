25 ноября 2020

В гости к челябинскому губернатору приехала Хакамада. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Ельцин центра. Екатеринбург, хакамада ирина
Ирина Хакамада приехала в Челябинск с лекцией Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинск приехала известный российский политик и бизнес-тренер Ирина Хакамада. Она уже встретилась с губернатором Алексеем Текслером, сообщил глава региона в своем аккаунте в Instagram.

«Хакамада — специальный гость женского форума „Стальное кружево Урала“ — URAL IRON LACE 2020, который проводит в Челябинске Союз женщин Челябинской области. Тема ее часового выступления в Челябинске — „Лидерство в турбулентное время“», — пояснили URA.RU в правительстве региона.

Всего при поддержке заксобрания правительства и губернатора Челябинской области, пройдет порядка 20 мероприятий. Алексей Текслер с супругой Ириной сегодня приняли участие в открытии форума.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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