Свердловский врач рассказал, как вылечил себя от коронавируса

Вылечиться можно с минимумом лекарств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медик из свердловской области рассказал, как лечился о коронавируса, который перенес в средне-тяжелой форме. Пожелавший остаться неназванным врач лечился самостоятельно на протяжении четырех недель, сообщил он URA.RU.

«Затраты небольшие: упаковка парацетамола 74 рубля. На первой фазе из пяти дней — все», — рассказал врач. Он предостерег заболевших от приема лишних лекарств. «С учетом того, что я попал в те 15 -20% счастливчиков, у кого развивается вторая фаза, то есть аутоиммунное повреждение легких, мне пришлось потратиться на упаковку 60 таблеток „Апиксабана“. Это уже дороже — около 2600 рублей на полный месяц», — уточнил доктор. Он добавил, что в силу своей компетенции применял также недорогое гормональное лечение, однако следовать его примеру неподготовленным пациентам он не рекомендовал.

«Если после пяти суток болезни температура остается или поднимается выше 37,5 или возникает одышка, нужно вызывать скорую и ехать на КТ и на осмотр врача в ковидной больнице. Аутоиммунное легочное повреждение надо сразу полечить в стационаре на 6-9 день. Тогда не будет и большого снижения сатурации, не понадобится чаще и реанимация, и ИВЛ, и длительная госпитализация. Но если опоздать позже 8-9 дня и дождаться одышки и снижения сатурации, все хуже», — уточнил врач.

Собеседник предостерег заболевших от приема антибиотиков. «Антибиотики могут понадобиться после 8-10 дня болезни, если разовьются бактериальные осложнения. Однако их частота не превышает 10%», — отметил медик. Главными затратами он назвал тесты на коронавирус. Два теста (в начале и в конце болезни) ему обошлись в 4200 рублей). Итого затраты составили около семи тысяч рублей.