У Прилепина есть единственный шанс стать депутатом Госдумы

Чтобы стать депутатом Госдумы, Прилепину нужно будет отказаться от своей партии, считают источники в «СР» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Созданная весной 2020 года партия Захара Прилепина «За правду» не добилась существенных успехов. По данным ВЦИОМа, ее рейтинг составляет 1%. Чтобы стать депутатом Госдумы, Прилепину нужно будет отказаться от своей партии.

«Объединение (партии) с эсерами — это единственный шанс господина Прилепина получить мандат в следующей Госдуме», — рассказали « Коммерсанту » источники в партиях «СР» и «За правду».

Ранее сообщалось, что к выборам в Госдуму 2021 года администрация президента инициирует объединение малых партий под эгидой «Справедливой России». Издание писало, что к «СР» могут присоединить «Родину», «За правду», «Патриотов России» и Партию пенсионеров. Однако Прилепин в разговоре с URA.RU опроверг факт переговоров о слиянии со «СР».

Партия «За правду», использующая национал-большевистскую риторику, была создана Захаром Прилепиным несколько месяцев назад. На выборах-2020 она претендовала на места в думах восьми регионов. В итоге партия преодолела пятипроцентный барьер только в родной для Прилепина Рязанской области и получила там один мандат с 7,03% голосов, а также возможность идти на выборы в Госдуму без сбора подписей.