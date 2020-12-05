Инфляция в РФ уже превысила прогноз властей на весь 2020 год

Инфляция в России превысила прогноз правительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

За 11 месяцев инфляция в России уже превысила прогноз правительства на весь 2020 год. Такой вывод следует из данных Росстата.

«За период с января по ноябрь 2020 года цены в России выросли на 4,05% <…>. За 11 месяцев инфляция уже превысила прогноз правительства на весь 2020 год, который равнялся 3,8%, и сейчас подбирается к верхней границе интервала ЦБ (3,9-4,2%)», — пишет «Коммерсант».

В годовом выражении, как отмечается, рост цен в ноябре ускорился до 4,42%, превысив тем самым целевой уровень Центробанка в 4%. Продовольствие в прошлом месяце подорожало на 1,34%. Что касается декабря, Минэкономики ожидает инфляцию в 0,6-0,7%. В годовом выражении она ускорится до 4,6—4,8%.