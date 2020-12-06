Одну полосу ледовой переправы через Обь перекроют из-за ремонта Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В округе усилят меры безопасности — закрыта часть переправы через Обь — оборудованы лаборатории во всех муниципалитетах — бывшего чиновника подозревают в коррупции. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 7 декабря — в обзоре URA.RU:

Власти округа усилят меры безопасности

Губернатор Дмитрий Артюхов потребовал от силовиков повысить защиту общественных мест для обеспечения безопасности в преддверии новогодних праздников.

Власти округа думают ввести новый автобусный маршрут и закрыли одну полосу зимника через Обь

Ямальские власти решают вопрос о введении автобусного сообщения между Салехардом и Надымом. Дептранс региона до 18 декабря проводит опрос среди жителей о необходимости этого рейса.

В то же время на ледовой переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги из-за ремонта закрыли первую полосу движения. Для автомобилистов открыли дополнительную полосу. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

В округе сформировали лаборатории для тестов на COVID

Все муниципалитеты Ямала обеспечены собственными лабораториями для тестирования на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Экс-глава ямальского села обвинен по делу о коррупции

Бывший глава села Находка Тазовского района Евгений Яптунай стал фигурантом уголовного дела о коррупции. По информации прокуратуры ЯНАО, он нанес ущерб бюджету на сумму более 2,5 млн рублей.