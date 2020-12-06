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Самое актуальное в ЯНАО на 7 декабря. Усилены меры безопасности, чиновника обвиняют в коррупции, часть зимника закроют

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
Одну полосу ледовой переправы через Обь перекроют из-за ремонта Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В округе усилят меры безопасности — закрыта часть переправы через Обь — оборудованы лаборатории во всех муниципалитетах — бывшего чиновника подозревают в коррупции. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 7 декабря — в обзоре URA.RU:

Власти округа усилят меры безопасности

Власти округа думают ввести новый автобусный маршрут и закрыли одну полосу зимника через Обь

  • Ямальские власти решают вопрос о введении автобусного сообщения между Салехардом и Надымом. Дептранс региона до 18 декабря проводит опрос среди жителей о необходимости этого рейса.
  • В то же время на ледовой переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги из-за ремонта закрыли первую полосу движения. Для автомобилистов открыли дополнительную полосу. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

В округе сформировали лаборатории для тестов на COVID

Экс-глава ямальского села обвинен по делу о коррупции

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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