Учителя не чувствуют себя в безопасности среди учеников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В дистанционном обучении есть один несомненный плюс, по крайней мере, во время пандемии — это поможет сохранить здоровье ученикам и жизни педагогам. Об этом в беседе с URA.RU на условиях анонимности заявила одна из педагогов Свердловской области.

«Много моих коллег в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Я не чувствую себя в безопасности, когда работаю очно. Я понимаю дилемму родителей, детей, вынужденных перейти на дистанционное обучение, но мне жаль себя, свое здоровье и коллег», — поделилась педагог.

По ее словам, сейчас в ее школе на домашнем обучении остались ученики с шестого по восьмой классы и десятиклассники. Остальные семь параллелей учатся очно. При этом некоторые дети ходят в школу заболевшими. «Родителям все равно, что дети тащат [в школу] всякую заразу, ходят с насморком и больным горлом. Маски заставить носить мы их не можем, потому что масок нет в школе. И всем безразлично, какие у учителей хронические заболевания и как они себя чувствуют», — рассказала преподаватель.

Также собеседница агентства предложила создать галерею погибших преподавателей. «У нас в городе похоронили не одного учителя. Моя учительница тоже умерла от коронавируса. Есть галерея погибших медиков — нужно делать и галерею погибших учителей», — сказала она.

В Свердловской области высокие показатели смертности от коронавируса держатся несколько недель. С 9 ноября по 9 декабря скончались 309 человек — таких показателей не было даже летом. В июле, когда свердловские морги жаловались на нехватку мест, от COVID-19 скончались 169 человек. Однако темпы распространения COVID-19 постепенно снижаются: за последние сутки такой диагноз поставили 26 190 жителям 85 регионов страны, уточняют «Дни.ру».