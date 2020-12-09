09 декабря 2020

Власти Белоруссии запретили гражданам выезжать из страны

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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , пограничная зона, шипы, граница россии, шлагбаум, кпп
Белорусы не смогут пересечь границу на наземном транспорте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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На фоне борьбы с распространением коронавируса правительство Белоруссии решило приостановить выезд граждан из страны через наземные границы. Речь идет об автодорожных, железнодорожных, речных пунктах пропуска через границу.

Запрет на выезд установлен для граждан Белоруссии, а также для иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории страны, пишет РИА «Новости», ссылаясь на правовой интернет-портал Белоруссии. «Решение вступит в силу через 10 дней после официального опубликования», — сообщается на сайте.

Пересечь госграницу белорусы смогут только в исключительных случаях. Разрешение на выезд может дать председатель государственного пограничного комитета или уполномоченное им должностное лицо.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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