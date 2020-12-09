Власти Белоруссии запретили гражданам выезжать из страны

На фоне борьбы с распространением коронавируса правительство Белоруссии решило приостановить выезд граждан из страны через наземные границы. Речь идет об автодорожных, железнодорожных, речных пунктах пропуска через границу.
Запрет на выезд установлен для граждан Белоруссии, а также для иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории страны, пишет РИА «Новости», ссылаясь на правовой интернет-портал Белоруссии. «Решение вступит в силу через 10 дней после официального опубликования», — сообщается на сайте.
Пересечь госграницу белорусы смогут только в исключительных случаях. Разрешение на выезд может дать председатель государственного пограничного комитета или уполномоченное им должностное лицо.
Подписывайтесь на URA.RU в