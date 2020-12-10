Невролог назвала вредные для мозга продукты

Жирная и сладкая пища особенно вредна для мозга Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Из всех органов мозг легче всего повредить неправильным питанием. Особенно вредны продукты, содержащие насыщенные жиры животного происхождения. Об этом предупредила доцент кафедры неврологии и радиологии Корнеллского университета Лиза Москони.

«Когда мы едим жирную, сладкую пищу и испытываем такие симптомы, как вялость, затуманенность мозга и сонливость — эти симптомы возникают не в желудке, а в головном мозге», — цитирует «МедикФорум» Москони. Такой рацион повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также сделать мозг более уязвимым к старению и деменции.

Чтобы предотвратить негативные последствия, врач рекомендует принимать в пищу продукты, богатые антиоксидантами. Работе мозга помогут витамины С и Е, бета-каротин, жирные кислоты омега-3 и противовоспалительные витамины В.

Ранее главный внештатный невролог Минздрава Подмосковья Ринат Богданов предупредил, что к пище, провоцирующей приступы мигрени, относятся продукты, содержащие вещества, влияющие на серотониновую систему мозга. Это красное вино, шоколад, выдержанные сыры и копчености. А к продуктам, поднимающим настроение, относятся жирные сорта рыбы, морская капуста и орехи, передает радио Sputnik.