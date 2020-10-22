Названы продукты, которые вызывают головную боль

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Дегустация молодого вина Божоле Нуво накануне одноименного французского праздника «Нового Божоле». Екатеринбург, бокалы, алкоголь, красное вино, выпивка
Приступы мигрени провоцирует красное вино Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Красное вино, шоколад, выдержанные сыры, копчености и ряд других продуктов могут спровоцировать приступы мигрени. Об этом заявил главный внештатный невролог Минздрава Подмосковья Ринат Богданов.

К пище, провоцирующей приступы мигрени, в первую очередь следует отнести продукты, содержащие вещества, влияющие на серотониновую систему мозга. «Например, это шоколад, копчености, пищевые добавки — нитриты, нитраты, глутамат натрия — выдержанные сыры, голубой пармезан, моцарелла. Также алкоголь — красное вино, пиво», — рассказал РИА «Новости» Богданов. Также он напомнил, что спровоцировать мигрень может голод.

Врачи также советуют людям, страдающим мигренью, исключить напитки с кофеином. Благотворный эффект окажет употребление овощей и фруктов, пишет «Дни.ру». Причинами мигреней становятся стрессы, переутомление, голод и неправильное питание, уточняет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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