В Кургане сахар подорожал сильнее, чем в целом по стране

За неполный год сахар в Курганской области подорожал на 77% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стоимость продовольственных товаров в Курганской области с начала года выросла более чем на 7%. Такие данные приводит Свердловскстат. Значительнее всего подорожал сахар-песок, стоимость которого выросла более чем на 77%. При этом в среднем по РФ сахар стал дороже на 71,5%.

По данным статистики, стоимость сахара в Курганской области в ноябре выросла по сравнению с октябрем почти на 8%, а с декабрем 2019 года — на 77,21%. Также к ноябрю заметно подорожали подсолнечное масло (на 23,19% по сравнению с декабрем 2019 года) и макаронные изделия (на 10,11%). Эти цифры сопоставимы с общими данными по РФ, опубликованными в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС). Крупы в Курганской области с начала года подорожали на 24,71%, в среднем по РФ — на 19,69%.

В целом стоимость продуктов в Курганской области в ноябре увеличилась на 7,07% по сравнению с декабрем 2019 года, а алкоголя — на 2,5%. «Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на одного человека в месяц в среднем по области в конце ноября составила 4213,43 рубля и по сравнению с октябрем увеличилась на 1,7%, с декабрем 2019 года — на 8,2%», — отмечают в Свердловскстате.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин возмутился ростом цен на базовые продукты питания. Оказалось, что на прошлой неделе они подорожали сильнее инфляции. В частности, сахарный песок вырос в цене на 0,7%. В результате, как отмечается, с конца декабря прошлого года сахар подорожал на 72,7%. По данным ЕМИСС, на конец ноября рост цен на сахар составлял 71,5%. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти РФ будут регулировать цены на отечественные продукты, которые сильно подорожали.