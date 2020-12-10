Свердловчанка сожгла лицо в прокуратуре из-за антиковидных мер

Ирина получила ожоги лица и глаз Фото: читатель URA.RU

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После визита в прокуратуру жительница Екатеринбурга получила термический ожог кожи лица и глаз, что привело к нарушению зрения. ЧП случилось 7 декабря во время ожидания приема у прокурора Орджоникидзевского района. Около часа женщина просидела напротив включенного ультрафиолетового излучателя. Об инциденте агентству URA.RU рассказала сама пострадавшая.

По словам Ирины, фото сделано с того места, где она ждала приема 7 декабря. При втором визите лампа уже не горела Фото: пострадавшая Ирина

По словам Ирины, из здания прокуратуры она вышла в шестом часу вечера, а проявления ожога начались после полуночи — 8 декабря. «Я проснулась от странного озноба и болей в глазах. Потом вызвала скорую помощь и меня привезли сначала в 40-ю больницу. Но поскольку я на 22 неделе беременности, то меня привезли в первую областную», — рассказала пострадавшая. На осмотре офтальмолог нашла признаки термического ожога. Поначалу Ирина не могла понять, где могла получить ожог, потом вспомнила о кварцевой лампе в приемной прокуратуры Орджоникидзевского района. «Я просидела час напротив лампы, пока ждала приема. Если бы провела рядом больше времени, то, наверное, ослепла бы», — добавила екатеринбурженка.

По словам женщины, последний раз она проверяла зрение в марте и оно было стопроцентным. Сейчас она вынуждена носить солнцезащитные очки, чтобы ослабить боль в глазах. «Мы сидим под этой лампой, и я сидела, но никогда такого не было», — передает пострадавшая последующий разговор с помощником районного прокурора.

«Прокуратура проверит данную информацию. Однако по предварительным данным, она в настоящее время не подтверждается. Заявительница действительно приходила на прием в прокуратуру, однако ожидала в помещении, в котором отсутствует лампа. Непосредственно в помещении для приема граждан заявительница находилась несколько минут. Жалоб на ухудшение здоровья от иных граждан, обращавшихся на личный прием в данную прокуратуру, не поступало», — сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сейчас горожанка готовит претензионную жалобу в районную прокуратуру и последующий иск в суд, чтобы взыскать компенсацию. Произойдет это после детального обследования у офтальмолога.