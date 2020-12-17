В ХМАО после нового года изменится стоимость авиабилетов

В ХМАО после нового года снизится стоимость перелетов внутри округа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО снизится стоимость авиабилетов на перелеты внутри округа. Власти установили оптимальный размер тарифов для населения. Об этом рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Например, в текущем году действующий тариф на маршруте Ханты-Мансийск — Когалым составляет 5 136 рублей. Благодаря применению социального стандарта максимальный тариф по данному маршруту составит 2 741 рублей», — говорят в депсвязей.

Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константин Гребешок добавил, что новое расписание перелетов по субсидированной цене вступит в силу в начале 2021 года. «Это позволит жителям и гостям Югры в новогодние каникулы путешествовать по доступным авиатарифам», — объяснил Константин Гребешок.

Ранее URA.RU писало, что из нескольких городов ХМАО в Крым можно будет полететь по льготной цене. В список городов вошли Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск.