Гоар Аветисян сделала операцию на живот и грудь Фото: страница Гоар Аветисян в Instagram

Блогер и визажист Гоар Аветисян показала, как она выглядит после пластики. Видеозаписью своего преображения она поделилась в Instagram.

«Good bye, висячий живот и грудь и не только. Привет, новое тело мечты», — написала Аветисян. По ее словам, кадры сделаны в первый день после операции, о которой она мечтала всю сознательную жизнь. Также визажист поблагодарила подписчиков за поддержку и сказала, что любит их.

Ранее блогер поделилась воспоминаем из детства, за которое ей стыдно. Аветисян призналась, что ее родители не могли найти школьную форму подходящего размера, так как она весила 133 килограмма. Визажист родила сына 4 июля. До этого подписчики разделили с ней радостную новость о беременности, передает агентство Nation News.