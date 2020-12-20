Мэрии в ХМАО пришлось через суд избавляться от наследия СССР

В Нижневартовске не осталось балков, последний снесли по решению суда Фото: Алексей Андронов © URA.RU

С территории Нижневартовска снесли последний в городе балок (временное жилье из подручных материалов, которые массово строились во времена СССР — ред.). Для этого мэрии даже пришлось судиться с собственником строения. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных коммуникаций администрации Нижневартовска.

«Строение находилось в поселке Дивном и было включено в реестр приспособленных для проживания строений на территории города Нижневартовска до 1 января 2012 года», — добавили в депкоммуникаций.

В начале 2012 года на территории города располагались 36 временных поселков, где в 694 строениях проживало 718 семей (2473 человека). На реализацию программы по улучшению жилищных условий граждан в Нижневартовске в общей сложности было потрачено более миллиарда рублей из окружного и городского бюджетов. По инициативе губернатора ХМАО Натальи Комаровой, больше 8 лет назад были внесены изменения в законодательство и определен статус балка как временного строения. На сегодняшний день Югре удалось избавиться от 95% таких зданий, а жильцам выдали субсидии для покупки квартир. Из окружного бюджета на это потратили порядка 13 млрд рублей. Сейчас балки остались в семи муниципалитетах: в основном в Пыть-Яхе и Нефтеюганске.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО под угрозой срыва окружной план по жилью. Региону лишь на две трети удалось выполнить план по строительству домов. Перед муниципалитетами теперь стоит задача если не исполнить взятые на себя обязательства, то хотя бы сократить отставание.