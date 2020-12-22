Мэр Екатеринбурга покинул пост — спецназ посетил монастырь отца Сергия — свердловский мэр готовится к отставке — юная шахматистка поедет на чемпионат Европы — Екатеринбург может не принять чемпионат мира по волейболу. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 23 декабря — в обзоре URA.RU:
Глава Екатеринбурга ушел в отставку
- Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский 22 декабря официально подал в отставку.
- Дума Екатеринбурга приняла отставку Высокинского. Кресло главы города будет занимать первый вице-мэр Алексей Орлов. Сам же Высокинский перейдет на должность первого заместителя губернатора области.
- После ухода на новый пост Высокинский заберет с собой несколько подчиненных. Это подтвердило сразу несколько информированных источников URA.RU.
- Гордума Екатеринбурга объявила конкурс на должность мэра. Парламентарии приняли решение, что он пройдет 1 февраля.
- В то же время Высокинский не исключает возможность своего выдвижения в Госдуму от «Единой России». Об этом он сообщил во время заседания гордумы, в ходе которого решался вопрос о снятии с него полномочий.
Губернатор похвалил действующую систему назначения мэров
- Система с назначением мэров в регионе является эффективной, так как благодаря ей в области работают продуктивные руководители муниципалитетов. Об этом сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвашев на вопрос URA.RU во время пресс-конференции.
Монастырь опального отца Сергия посетили силовики
- В Среднеуральский женский монастырь, находящийся под властью Сергия Романова, отлученного от церкви, прибыли бойцы спецназа Федеральной службы судебных приставов. Об этом URA.RU сообщили очевидцы событий.
- По информации собеседника агентства, силовую операцию инициировали новый глава Екатеринбургской митрополии владыка Евгений (Кульберг) и свердловские власти.
Мэр Среднеуральска может уйти в отставку
- Глава Среднеуральска Андрей Зашляпин может покинуть свой пост из-за муниципального контракта, который получила аффилированная с его семьей фирма. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, силовики намерены начать расследование этого дела. Сумма контракта около 626 млн рублей.
Экс-начальницу управления культуры Екатеринбурга увольняют из МХАТа
- Бывший начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Татьяна Ярошевская в мае 2021 года будет уволена из МХАТа, где она сейчас работает в должности исполнительного директора.
Молодая шахматистка поедет на чемпионат Европы
- Спортсменка из Екатеринбурга, 16-летняя шахматистка Лея Гарифуллина примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в Румынии летом 2021 года.
Чемпионат мира по волейболу под угрозой
- Екатеринбург может не принять матчи чемпионата мира-2022 по волейболу из-за санкций Спортивного арбитражного суда по допинговому скандалу.
Подписывайтесь на URA.RU в