22 декабря 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 23 декабря. Мэр Екатеринбурга ушел в отставку, обитель отца Сергия проверил спецназ

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Заседание комитета по бюджету на 2020 год. Екатеринбург, высокинский александр
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский официально ушел в отставку в связи с переходом на работу в правительство области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга покинул пост — спецназ посетил монастырь отца Сергия — свердловский мэр готовится к отставке — юная шахматистка поедет на чемпионат Европы — Екатеринбург может не принять чемпионат мира по волейболу. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 23 декабря — в обзоре URA.RU:

Глава Екатеринбурга ушел в отставку

Губернатор похвалил действующую систему назначения мэров

Монастырь опального отца Сергия посетили силовики

  • В Среднеуральский женский монастырь, находящийся под властью Сергия Романова, отлученного от церкви, прибыли бойцы спецназа Федеральной службы судебных приставов. Об этом URA.RU сообщили очевидцы событий.
  • По информации собеседника агентства, силовую операцию инициировали новый глава Екатеринбургской митрополии владыка Евгений (Кульберг) и свердловские власти.

Мэр Среднеуральска может уйти в отставку

  • Глава Среднеуральска Андрей Зашляпин может покинуть свой пост из-за муниципального контракта, который получила аффилированная с его семьей фирма. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, силовики намерены начать расследование этого дела. Сумма контракта около 626 млн рублей.

Экс-начальницу управления культуры Екатеринбурга увольняют из МХАТа

Молодая шахматистка поедет на чемпионат Европы

Чемпионат мира по волейболу под угрозой

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