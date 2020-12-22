Глава Екатеринбурга Александр Высокинский официально ушел в отставку в связи с переходом на работу в правительство области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга покинул пост — спецназ посетил монастырь отца Сергия — свердловский мэр готовится к отставке — юная шахматистка поедет на чемпионат Европы — Екатеринбург может не принять чемпионат мира по волейболу. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 23 декабря — в обзоре URA.RU:

Глава Екатеринбурга ушел в отставку

Губернатор похвалил действующую систему назначения мэров

Система с назначением мэров в регионе является эффективной, так как благодаря ей в области работают продуктивные руководители муниципалитетов. Об этом сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвашев на вопрос URA.RU во время пресс-конференции.

Монастырь опального отца Сергия посетили силовики

В Среднеуральский женский монастырь, находящийся под властью Сергия Романова, отлученного от церкви, прибыли бойцы спецназа Федеральной службы судебных приставов. Об этом URA.RU сообщили очевидцы событий.

По информации собеседника агентства, силовую операцию инициировали новый глава Екатеринбургской митрополии владыка Евгений (Кульберг) и свердловские власти.

Мэр Среднеуральска может уйти в отставку

Глава Среднеуральска Андрей Зашляпин может покинуть свой пост из-за муниципального контракта, который получила аффилированная с его семьей фирма. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, силовики намерены начать расследование этого дела. Сумма контракта около 626 млн рублей.

Экс-начальницу управления культуры Екатеринбурга увольняют из МХАТа

Бывший начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Татьяна Ярошевская в мае 2021 года будет уволена из МХАТа, где она сейчас работает в должности исполнительного директора.

Молодая шахматистка поедет на чемпионат Европы

Спортсменка из Екатеринбурга, 16-летняя шахматистка Лея Гарифуллина примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в Румынии летом 2021 года.

Чемпионат мира по волейболу под угрозой

Екатеринбург может не принять матчи чемпионата мира-2022 по волейболу из-за санкций Спортивного арбитражного суда по допинговому скандалу.