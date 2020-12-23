Медики получат в два раза больше денег за работу в Новый год

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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, лекарства, лечение, медицина, медицинский работник, врач, больница, covid-19, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Врачи получают доплаты из-за коронавируса с весны Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Выплаты медикам, борющимся с коронавирусом в новогодние праздники, должны быть увеличены вдвое. С таким предложением в ходе заседания Госсовета выступил президент России Владимир Путин.

«Путин поручил удвоить выплаты медикам за праздничные новогодние дни», — передает ТАСС. Увеличение выплат коснется врачей, работающих с пациентами с COVID.

Выплаты медикам за работу с коронавирусом впервые были введены весной. Доплаты за работу доходили до 80 тысяч рублей. В ноябре правительство выделило очередные транш в размере 10 миллиардов рублей на выплаты медицинским работникам, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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