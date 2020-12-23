Медики получат в два раза больше денег за работу в Новый год

Выплаты медикам, борющимся с коронавирусом в новогодние праздники, должны быть увеличены вдвое. С таким предложением в ходе заседания Госсовета выступил президент России Владимир Путин.
«Путин поручил удвоить выплаты медикам за праздничные новогодние дни», — передает ТАСС. Увеличение выплат коснется врачей, работающих с пациентами с COVID.
Выплаты медикам за работу с коронавирусом впервые были введены весной. Доплаты за работу доходили до 80 тысяч рублей. В ноябре правительство выделило очередные транш в размере 10 миллиардов рублей на выплаты медицинским работникам, передает телеканал 360.
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