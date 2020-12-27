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Самое актуальное в ЯНАО на 28 декабря. Спасатели выручают автомобилистов, коммунальщики усиленно работают

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещение - 2017. Салехард, автомобили, ямалспас, го и чс
Сотрудники «Ямалспаса» помогают автомобилистам на дорогах округа Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Спасатели выручают автомобилистов — коммунальщики переходят на усиленный формат работы — в Новом Уренгое не будут открывать госпиталь. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 28 декабря — в обзоре URA.RU:

В регионе массово замерзают автомобили

  • Из-за сильного мороза на ямальских дорогах глохнут десятки автомобилей. Сотрудники ГИБДД и «Ямалспаса» эвакуируют и отогревают водителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного управления Госавтоинспекции.

Коммунальщики перешли на усиленный режим работы

  • В связи с холодами в округе все предприятия ЖКХ округа будут работать в усиленном режиме. Об этом было объявлено на очередном заседании окружного штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения.

В Новом Уренгое отложили открытие COVID-госпиталя

  • Правительство Ямала не будет открывать в Новом Уренгое госпиталь для инфицированных коронавирусом на 100 мест. По мнению источников URA.RU, это связано с тем, что в нем некого будет лечить.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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