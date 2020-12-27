Сотрудники «Ямалспаса» помогают автомобилистам на дорогах округа
Спасатели выручают автомобилистов — коммунальщики переходят на усиленный формат работы — в Новом Уренгое не будут открывать госпиталь. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 28 декабря — в обзоре URA.RU:
В регионе массово замерзают автомобили
- Из-за сильного мороза на ямальских дорогах глохнут десятки автомобилей. Сотрудники ГИБДД и «Ямалспаса» эвакуируют и отогревают водителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного управления Госавтоинспекции.
Коммунальщики перешли на усиленный режим работы
- В связи с холодами в округе все предприятия ЖКХ округа будут работать в усиленном режиме. Об этом было объявлено на очередном заседании окружного штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения.
В Новом Уренгое отложили открытие COVID-госпиталя
- Правительство Ямала не будет открывать в Новом Уренгое госпиталь для инфицированных коронавирусом на 100 мест. По мнению источников URA.RU, это связано с тем, что в нем некого будет лечить.
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