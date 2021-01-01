Степаненко ответила на слухи о молодом любовнике

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Салон цветов Яны Вихаревой Leika. Екатеринбург, букет роз
Елена Степаненко не стала прямо опровергать слухи о романе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Юмористка Елена Степаненко ответила на слухи о романе с молодым помощником. Экс-супруга комика Евгения Петросяна не подтвердила, но и не опровергла информацию о новых отношениях.

«Откуда эти новости приходят, кто их сочиняет?! <…>Хотелось бы поменьше вранья в прессе, чтобы люди верили, как раньше, печатным изданиям», — заявила Степаненко «Стархиту». Она также поздравила россиян с наступлением нового года и заявила, что простила своего бывшего мужа.

Ранее в СМИ появлялись слухи о романе 67-летней Степаненко с 30-летним помощником. Юмористка рассталась с Евгением Петросяном в 2018 году после 33 лет брака.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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