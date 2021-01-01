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31 декабря 2020
30 декабря 2020
29 декабря 2020

Ополченец из Челябинска погиб в Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Агеев погиб в ходе снайперской атаки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Война на Украине

Уроженец Челябинска и ополченец Донбасса Владимир Агеев с позывным «Кроха» погиб 29 декабря в Приазовье. Он выполнял боевое задание.

«Убит украинцами несколькими часами ранее в ходе снайперской атаки», — сообщается в группе «Сводки от ополчения Новороссии». Датой гибели указано 29 декабря. Погибшему было 39 лет.

Издание Cheltoday уточняет, что Агеев является уроженцем Челябинска. О смерти ополченца также сообщил в соцсети его друг, однако позже удалил этот пост.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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