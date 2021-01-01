Ополченец из Челябинска погиб в Донбассе

Владимир Агеев погиб в ходе снайперской атаки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Уроженец Челябинска и ополченец Донбасса Владимир Агеев с позывным «Кроха» погиб 29 декабря в Приазовье. Он выполнял боевое задание.

«Убит украинцами несколькими часами ранее в ходе снайперской атаки», — сообщается в группе «Сводки от ополчения Новороссии». Датой гибели указано 29 декабря. Погибшему было 39 лет.

Издание Cheltoday уточняет, что Агеев является уроженцем Челябинска. О смерти ополченца также сообщил в соцсети его друг, однако позже удалил этот пост.