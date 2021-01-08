08 января 2021

В соцсетях высмеяли памятник «беременной» Терешковой в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятник Валентине Терешковой в детском парке. Челябинск, космонавт, терешкова валентина, памятник
В своем Instagram Рождественская показала фото, на которых памятник выглядит так, как будто Терешкова — на последних сроках беременности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Журналист и фотограф Екатерина Рождественская высмеяла памятник первой женщине-космонавту Валентине Терешковой в Челябинске. Таким образом она поддержала тренд на критику несуразных монументов в регионах России.

В своем Instagram Рождественская показала фото, на которых памятник выглядит так, как будто Терешкова — на последних сроках беременности. «Ещё один шедевр современного искусства — памятник первой женщине-космонавту Валентине Терешковой в Челябинске. Издалека замысел гениального автора очевиден — женщина вернулась из космоса тяжело беременной», —написала фотограф. Она уточнила, что на самом деле скульптор изобразил не округлившийся живот, а шлем скафандра. Пользователи Instagram активно поддержали журналистку. «Да, сильно беременная!» — смеются подписчики. «Суровый Челябинск», — написал другой пользователь.

Ранее памятник героине русских сказок Аленке в городе Нововоронеж Воронежской области ожидаемо вызвал большой резонанс в соцсетях. Скульптура, которую местные жители сравнили с персонажем фильма ужасов, моментально стала героем мемов. Сегодня городские власти решили демонтировать памятник. В общей сложности он простоял чуть более двух суток.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...