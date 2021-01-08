Журналист и фотограф Екатерина Рождественская высмеяла памятник первой женщине-космонавту Валентине Терешковой в Челябинске. Таким образом она поддержала тренд на критику несуразных монументов в регионах России.
В своем Instagram Рождественская показала фото, на которых памятник выглядит так, как будто Терешкова — на последних сроках беременности. «Ещё один шедевр современного искусства — памятник первой женщине-космонавту Валентине Терешковой в Челябинске. Издалека замысел гениального автора очевиден — женщина вернулась из космоса тяжело беременной», —написала фотограф. Она уточнила, что на самом деле скульптор изобразил не округлившийся живот, а шлем скафандра. Пользователи Instagram активно поддержали журналистку. «Да, сильно беременная!» — смеются подписчики. «Суровый Челябинск», — написал другой пользователь.
Ранее памятник героине русских сказок Аленке в городе Нововоронеж Воронежской области ожидаемо вызвал большой резонанс в соцсетях. Скульптура, которую местные жители сравнили с персонажем фильма ужасов, моментально стала героем мемов. Сегодня городские власти решили демонтировать памятник. В общей сложности он простоял чуть более двух суток.
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