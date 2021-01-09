Эстония ответила на предложение войти в состав России

Эстонская Республика никогда не войдет в состав России. Такой ответ дал премьер-министр Эстонии Юри Ратас на предложение оппозиционных депутатов вынести на референдум вопрос вхождения страны в состав России.
По словам политика, независимость и суверенитет Эстонии вечны и неотчуждаемы, а подобные предложения безответственны. «Будучи премьер-министром Эстонской Республики я ясно и четко осуждаю совершенно безответственное предложение депутатов Рийгикогу от Партии реформ Антса Лаанеотса, Урмаса Круузе и Юри Яансона вынести на референдум идею или вопрос „Стало бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы Эстонская Республика входила в состав России?“» — написал он в Facebook.
Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаасу заявил, что граница между Россией и Эстонией определяется Тартуским мирным договором, заключенным в 1920 году. Поэтому Ивангород должен принадлежать Эстонии, уверен он. Пользователи социальных сетей высмеяли его заявление.
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