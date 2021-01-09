09 января 2021

Эстония ответила на предложение войти в состав России

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг Эстонии, флаг эстонии
Оппозиционные депутаты Эстонии предложили вынести на референдум вопрос вхождения страны в состав России Фото: CC BY-2.0, Heikki Siltala, Flickr

Эстонская Республика никогда не войдет в состав России. Такой ответ дал премьер-министр Эстонии Юри Ратас на предложение оппозиционных депутатов вынести на референдум вопрос вхождения страны в состав России.

По словам политика, независимость и суверенитет Эстонии вечны и неотчуждаемы, а подобные предложения безответственны. «Будучи премьер-министром Эстонской Республики я ясно и четко осуждаю совершенно безответственное предложение депутатов Рийгикогу от Партии реформ Антса Лаанеотса, Урмаса Круузе и Юри Яансона вынести на референдум идею или вопрос „Стало бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы Эстонская Республика входила в состав России?“» — написал он в Facebook.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаасу заявил, что граница между Россией и Эстонией определяется Тартуским мирным договором, заключенным в 1920 году. Поэтому Ивангород должен принадлежать Эстонии, уверен он. Пользователи социальных сетей высмеяли его заявление.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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