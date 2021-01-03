Хенн Пыллуаасу считает, что Ивангород (Псковская область) должен стать частью Эстонии Фото: CC BY-2.0, Heikki Siltala, Flickr

Соцсети эмоционально отреагировали на заявление Эстонии о претензиях на часть Псковской области. Соответствующие реакции они разместили своих twitter-аккаунтах.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаасу заявил, что граница между Россией и Эстонией определяется Тартуским мирным договором, заключенным в 1920 году. Поэтому Ивангород должен принадлежать Эстонии, уверен он. Пользователи социальных сетей высмеяли его заявление.

Некоторые пользователи сравнивают инициативу Эстонии с нападением Германии на СССР в 1941 году.

Фото: Twitter

Другие указывают на то, что территориальная целостность Эстонии сохранена благодаря Советскому Союзу.

Фото: Twitter

Некоторые напомнили, что после Второй мировой войны Эстония не может претендовать на российские территории.

Фото: Twitter

Пользователи соцсети намекнули, что Эстония скорее станет субъектом РФ, чем получит право на территории России.

Фото: Twitter

Однако некоторые пользователи в ответ на новость подчеркнули экономическое превосходство Эстонии над Россией.

Фото: Twitter

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ответ на заявление Эстонии рассказал, что Ивангород принадлежит России по историческим причинам. По его словам, представители Эстонии не должны приводить исторические факты избирательно, передает RT. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому отчуждение территорий России является экстремизмом.