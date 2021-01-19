В Екатеринбурге расселят центр изоляции мигрантов, где был бунт

В свердловском ЦВСИГ почти не останется постояльцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Центре для временной изоляции иностранных граждан (ЦВСИГ) в Екатеринбурге скоро почти не останется постояльцев. Об этом сообщил журналистам уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Сейчас в изоляторе находится 21 человек, на днях большинство из них отправят на родину.

«Сегодня один отправляется в Казахстан, завтра семеро улетят в Узбекистан. В конце месяца планируется рейс в Таджикистан — выйдет еще семь человек. Останется гражданин Азербайджана, Армении, Украины и два — Молдовы. С генконсульствами идут переговоры», — рассказала Мерзлякова.

По ее словам, в центре для мигрантов есть два несовершеннолетних из Узбекистана (парень и девушка), которые приехали в Екатеринбург учиться, жили у тети и не смогли вернуться домой из-за пандемии. Но большинство постояльцев ЦВСИГ — бывшие зеки. «Это люди, отсидевшие в колониях за тяжелые статьи — их принято депортировать в страну исходя», — пояснил омбудсмен.

Причиной недавних событий в ЦВСИГ, когда туда зашел ОМОН, уполномоченный назвал тягу сидельцев изолятора к алкоголю. «Они требовали, чтобы им выдали спиртное, которое принесли в передаче. Но алкогольные напитки запрещены в этом учреждении, поэтому их требование неправильно — я их в этом убедила, — рассказала Мерзлякова. — Внутри учреждения один поставил брагу на хлебе — так они пытались отметить Новый год. Бунта не было, но недовольство было».

Однако и силовики при наведении порядка, по мнению Мерзляковой, могли допустить нарушения (по информации от мигрантов, напомним, бойцы Росгвардии сильно избили некоторых постояльцев). «Я написала обращение в следственный комитет с просьбой проверить, все ли действия ОМОН были правильными и справедливыми», — сообщил омбудсмен.

Бунт в ЦВСИГ, напомним, произошел в ночь на 14 января. Пресекая его, бойцы ОМОН действовали жестко: среди сидельцев много избитых, одного увезли на скорой. Протестуя, несколько мигрантов пытались покончить с собой.