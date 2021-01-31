В Екатеринбурге прошло шествие в поддержку блогера Алексея Навального Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге прошел митинг — новый вице-мэр приступит к обязанностям — губернатор разрешил увеличить посещаемость спортсооружений — дорожники Нижнего Тагила получили разнос от властей. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 1 февраля — в обзоре URA.RU:

В Екатеринбурге прошел незаконный митинг

В Екатеринбурге состоялась несанкционированная акция в поддержку блогера Алексея Навального. По данным МВД, в шествии приняли участие 2,3 тысячи человек, из них 83 — задержаны силовиками.

К митингующим вышла свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, которая заявила, что проведение акций подобного рода нужно согласовывать.

29 января суд Железнодорожного района приговорил сотрудницу местного штаба Алексея Навального Викторию Райх к 10 суткам административного ареста за ролик в YouTube с призывами к участию в несанкционированной акции.

В мэрии Екатеринбурга состоялось новое назначение

Гендиректор «Коммерсант-Урала» Сергей Плахотин с 1 февраля приступит к исполнению обязанностей вице-мэра Екатеринбурга по связям с общественностью. Предшественница Плахотина на посту вице-мэра — Екатерина Куземка — покинула горадминистрацию 12 января.

Спортивные арены смогут заполняться на 50%

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ослабил ограничения для болельщиков на спортивных мероприятиях в закрытых помещениях. Теперь заполняемость арен увеличена до 50%.

Откроется прямой авиарейс в Дубай

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 14 февраля запускает прямой рейс из Екатеринбурга в Дубай. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Власти Нижнего Тагила недовольны уборкой улиц

Вице-мэр Нижнего Тагила по городскому хозяйству Егор Копысов устроил разнос подрядчикам по очистке улиц от снега. По его словам, подрядные организации не справляются со своими задачами.