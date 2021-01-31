31 января 2021

Самое актуальное в Свердловской области на 1 февраля. Омбудсмен Мерзлякова высказалась о митинге, губернатор ослабил карантин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Екатеринбург
В Екатеринбурге прошло шествие в поддержку блогера Алексея Навального Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге прошел митинг — новый вице-мэр приступит к обязанностям — губернатор разрешил увеличить посещаемость спортсооружений — дорожники Нижнего Тагила получили разнос от властей. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 1 февраля — в обзоре URA.RU:

В Екатеринбурге прошел незаконный митинг

В мэрии Екатеринбурга состоялось новое назначение

  • Гендиректор «Коммерсант-Урала» Сергей Плахотин с 1 февраля приступит к исполнению обязанностей вице-мэра Екатеринбурга по связям с общественностью. Предшественница Плахотина на посту вице-мэра — Екатерина Куземка — покинула горадминистрацию 12 января.

Спортивные арены смогут заполняться на 50%

  • Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ослабил ограничения для болельщиков на спортивных мероприятиях в закрытых помещениях. Теперь заполняемость арен увеличена до 50%.

Откроется прямой авиарейс в Дубай

Власти Нижнего Тагила недовольны уборкой улиц

  • Вице-мэр Нижнего Тагила по городскому хозяйству Егор Копысов устроил разнос подрядчикам по очистке улиц от снега. По его словам, подрядные организации не справляются со своими задачами.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...