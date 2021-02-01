В Нижнем Тагиле оштрафовали участников акции Навального

Задержанные получили штрафы от 10 до 20 тысяч рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила оштрафовали 12 участников акции в поддержку блогера Алексея Навального. Как уточнила пресс-секретарь Ленинского районного суда Наталья Зотина, никто из задержанных не арестован. При этом суммы оказались выше, чем оштрафованным участникам акции неделю назад.

«Всего поступило 14 дел, 12 рассмотрена, одно дело перенесено на завтра, еще одно на послезавтра», — сообщила Наталья Зотина. Она уточнила, что всем фигурантам выписаны штрафы на суммы от 10 до 20 тысяч рублей, решений об административных арестах не выносилось.

Информированный источник в Нижнем Тагиле сообщил, что по итогам акции 23 января суды выписывали минимальные штрафы. При этом силовики при разгоне участников также действовали более сдержанно.

В Нижнем Тагиле на несанкционированную акцию протеста 31 января вышло около 300 человек. В какой-то момент они устроили потасовку с силовиками.