«Известия» назвали еще одну причину всплеска инфляции в России

Рост инфляции в России может усугубить мировой кризис морских перевозок. Об этом журналистам рассказал директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов.
«2021 год может подарить новый мощный всплеск инфляции <…> российская инфляция имеет свои корни [рост цен на продукты и ослабление рубля] <…> к ним может добавиться и глобальный тренд резкого роста стоимости морских перевозок», — пишут «Известия». По словам Смирнова, половина импорта в РФ приходится на морской и речной транспорт. Но с началом пандемии в мире появился дефицит морских контейнеров для транспортировки грузов: Китай, а затем и другие страны закрывали порты и корабли не могли разгрузиться. Сегодня наблюдается обратная ситуация: грузы «застряли» на складах Европы и США и теперь уже Китай столкнулся с дефицитом контейнеров.
Логистический кризис может вызвать рост цен на ряд металлы, продукты и другие товары. Россия и другие страны мира окажутся в стагфляции (сочетание стагнации и инфляции), заключает издание. В январе уровень инфляции в России превысил 5%, а в феврале рост цен ускорится еще, продолжает газета.
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