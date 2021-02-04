04 февраля 2021

«Известия» назвали еще одну причину всплеска инфляции в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гуманитарный груз из КНР для больниц СО. Екатеринбург, контейнер, грузоперевозки, оптовая торговля, оптовая база, доставка грузов, контейнерный терминал, контейнерный склад
На рост инфляции в России может повлиять мировой кризис морских перевозок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Рост инфляции в России может усугубить мировой кризис морских перевозок. Об этом журналистам рассказал директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов.

«2021 год может подарить новый мощный всплеск инфляции <…> российская инфляция имеет свои корни [рост цен на продукты и ослабление рубля] <…> к ним может добавиться и глобальный тренд резкого роста стоимости морских перевозок», — пишут «Известия». По словам Смирнова, половина импорта в РФ приходится на морской и речной транспорт. Но с началом пандемии в мире появился дефицит морских контейнеров для транспортировки грузов: Китай, а затем и другие страны закрывали порты и корабли не могли разгрузиться. Сегодня наблюдается обратная ситуация: грузы «застряли» на складах Европы и США и теперь уже Китай столкнулся с дефицитом контейнеров.

Логистический кризис может вызвать рост цен на ряд металлы, продукты и другие товары. Россия и другие страны мира окажутся в стагфляции (сочетание стагнации и инфляции), заключает издание. В январе уровень инфляции в России превысил 5%, а в феврале рост цен ускорится еще, продолжает газета.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...