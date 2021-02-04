В России могут увеличить штраф для митингующих в 40 раз

За ношение формы правоохранителей человек сможет получить штраф до 40 тысяч рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

За незаконное ношение формы представителей правоохранительных органов РФ на митингах могут ужесточить штраф. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«Прошу Вас оценить целесообразность внесения дополнения в ст. 20.2 КоАП России в части установления отдельной ответственности за «незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов участником публичного мероприятия либо несанкционированных собрания, митинга, демонстрации, шествия и пикетирования», — говорится в тексте обращения к главе МВД Владимиру Колокольцеву, пишет RT. Он предлагает заменить «символический» штраф от одной до полутора тысяч рублей на административное наказание в виде штрафа от 20 до 40 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 200 часов, или административный арест на срок до 30 дней.

По мнению Орлова, пребывание такого нарушителя на митинге может представлять угрозу общественной безопасности. Также форма может использоваться для провокаций и создания ложного представления о действиях правоохранителей.

В городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли незаконные митинги в поддержку блогера Алексея Навального. Поводом для организации акций считается задержание блогера Алексея Навального за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После ареста блогера вышел его фильм, где президенту России Владимиру Путину приписали отель в Геленджике, пишет телеканал 360. Глава государства эту информацию опроверг. Позднее бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что является бенефициаром объекта.