Куйвашев выразил соболезнования родным умершего директора УГМК

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Заседание в законодательном собрании. Екатеринбург, куйвашев евгений, белоглазов владимир
Евгений Куйвашев близко знал Владимира Белоглазова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам директора по общим вопросам УГМК Владимира Белоглазова. Сообщение размещено на официальном сайте регионального правительства

«Свердловская область понесла скорбную, невосполнимую утрату. Я хорошо знал Владимира Алексеевича как профессионала высочайшего класса, талантливого организатора, энергичного, неравнодушного, созидательного человека. За любое дело он брался с большой ответственностью и вниманием, умел эффективно работать в команде, оперативно решать самые сложные задачи. Мы тесно взаимодействовали с ним по многим вопросам социально-экономического развития региона», — сказал глава региона.

Губернатор также отметил роль Белоглазова в реализации проектов по созданию комфортной городской среды, крупных массовых мероприятий. «Он также многое сделал для возрождения славных традиций меценатства и благотворительности. Светлая память о Владимире Алексеевиче Белоглазове, о его добрых делах и поступках всегда будет жить в сердцах людей», — отметил Евгений Куйвашев.

Соболезнования родным и близким также выразил бывший уральский полпред — старший вице-президент Ростелекома Николай Цуканов. Он отметил, что Владимир Белоглазов был человеком с большой буквы, настоящим патриотом земли уральской, пользовался бесспорным авторитетом в деловых и профессиональных кругах.

Директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) по общим вопросам Владимир Белоглазов скончался в главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко в Москве. 23 января Белоглазов попал в реанимацию Свердловской областной клинической больницы с критическим нарушением кровообращения.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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