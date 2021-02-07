В Свердловской области создали императорскую комиссию

Императорская семья погибла в Екатеринбурге в 1918 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области создана комиссия по увековечению событий, связанных с династией императорской семьи Романовых. Указ размещен на портале правовой информации Свердловской области.

«Цели комиссии: сохранение исторической памяти о значимых исторических событиях, связанных с историей императорского дома Романовых и происходивших на территории Свердловской области, проведения мероприятий, направленных на увековечивание данных событий», — написано в указе.

Возглавит комиссию вице-губернатор Сергей Бидонько. Также в нее вошли заместитель губернатора Павел Креков, министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов, министр инвестиций Виктория Казакова, министр культуры Светлана Учайкина. Также в комиссию вошли представители духовенства, в частности — настоятель Храма-на-Крови отец Максим (Миняйло).

Среди задач комиссии — продвижение историко-культурного проекта «Императорский маршрут» на территории Свердловской области. «Были разрозненные оргкомитеты к различным событиям. Очевидно, решили сделать работу более системной», — объяснил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

Императорскую семью расстреляли в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. На месте дома Ипатьева возведен Храм-на-Крови. Ежегодно в Екатеринбурге проходят Цариские дни. Летом 20202 года, в центре города, несмотря на ограничения на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса, собрались более двух тысяч верующих.