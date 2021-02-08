08 февраля 2021

В центре Екатеринбурга из-за аварии встали трамваи. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамваи встали из-за обрыва проводов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре Екатеринбурга, на улице Ленина, трамваи массово встали вокруг кольца на улице Луначарского. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«С ЖБИ в центр так и не смог доехать. Встали перед кольцом на Ленина, а перед нами еще целая куча таких же трамваев, там провода оборвались из-за морозов», — рассказал читатель. По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение не могут продолжить не менее 25 трамваев.

В ЕМУП ТТУ информацию об аварии подтвердили. «Там сейчас ведутся работы, повреждена контактная сеть», — рассказали URA.RU в службе движения.

Из-за обрыва проводов жители города не могут добраться в центр
Скрин: «Яндекс.Карты»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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