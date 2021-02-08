Трамваи встали из-за обрыва проводов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре Екатеринбурга, на улице Ленина, трамваи массово встали вокруг кольца на улице Луначарского. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«С ЖБИ в центр так и не смог доехать. Встали перед кольцом на Ленина, а перед нами еще целая куча таких же трамваев, там провода оборвались из-за морозов», — рассказал читатель. По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение не могут продолжить не менее 25 трамваев.

В ЕМУП ТТУ информацию об аварии подтвердили. «Там сейчас ведутся работы, повреждена контактная сеть», — рассказали URA.RU в службе движения.

Из-за обрыва проводов жители города не могут добраться в центр Скрин: «Яндекс.Карты»