Сторонники опального старца вновь продемонстрировали свою мощь Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Сторонники бывшего схиигумена Сергия (Романова) рассказали о «чудесах», происходящих в построенной им обители «Спорительница хлебов». По их словам, чудом является сам монастырь и то, что он продолжает существовать без отца Сергия. Они также провели крестный ход на 2000 человек.

«У меня такое ощущение, что отец здесь, никуда он не уезжал — благодать осталась, сердце по-прежнему радуется от того, что здесь такой дух», — пишет паломница Ирина из Мариинска в группе «Паломники Среднеуральского женского монастыря» во «ВКонтакте». «Молитвы отца Сергия не имеют границ — неважно, где он будет находиться: в Москве, в Америке, главное, что он с нами, и господь, и матерь божья, — заявил адвокат старца Дмитрий Савченко. — Этот монастырь построен чудом и таким же чудесным образом продолжает существовать».

На видео, опубликованном в группе, показан крестный ход, прошедший в монастыре в минувшее воскресенье (в нем, по словам авторов ролика, приняли участие более двух тысяч человек), а также фрагменты религиозной службы. Она прошла в самом новом храме монастыря — Покровском, вместо отца Сергия службу провел один из клириков обители. Еще один монах продолжил традицию отца Сергия — раздавать детям шоколадки.

Отца Сергия (Николая Романова) задержали в ночь с 28 на 29 декабря 2020 года во время штурма Среднеуральского женского монастыря, где жил опальный священник. Его перевезли в Москву, сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина». Старец обвиняется в склонении к суициду несовершеннолетних и других преступлениях. Накануне Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов отца Сергия, которые оспорили его арест, заявив о нарушениях во время допросов.

Крестный ход прошел в воскресенье Фото: группа «Среднеуральский Женский Монастырь» во «ВКонтакте»

В крестном ходе приняли участие более 2000 человек Фото: группа «Среднеуральский Женский Монастырь» во «ВКонтакте»

Служба прошла в самом новом храме монастыря — Покровском (четвертый по счету) Фото: группа «Среднеуральский Женский Монастырь» во «ВКонтакте»

Вместо отца Сергия службы провел другой клирик обители Фото: группа «Среднеуральский Женский Монастырь» во «ВКонтакте»

Один из монахов продолжил традицию отца Сергия — раздавать детям шоколадки Фото: группа «Среднеуральский Женский Монастырь» во «ВКонтакте»