Явлинский: Навальный руководит протестами из тюрьмы

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский предупреждает россиян, что идти на протесты, организованные сторонниками осужденного блогера Алексея Навального, опасно для жизни. Политик подчеркивает, что Навальный выбрал «подлую и бессмысленную тактику», которая «калечит судьбы людей».
На своем сайте Явлинский опубликовал статью «Вот так просто попасть в палачи: промолчи!», которая стала ответом критикам его предыдущей статьи об опасности прихода к власти таких людей, как Навальный. Он отмечает, что соратники Навального устраивают акции не ради «нашей и вашей свободы» и не для освобождения политзаключенных, а конкретно, чтобы привлечь внимание к Навальному. «Он [Навальный] руководит протестами из тюрьмы, которая используется для того, чтобы вызвать поддержку и попытаться заткнуть рот всем критикам, оппонирующим власти», — считает Явлинский, добавляя, что не стоит следовать стратегии осужденного. «Люди будут выходить, их будут избивать и сажать, ломать их судьбы. Это подлая и бессмысленная тактика, которая ведет, помимо всего прочего, к глубочайшему разочарованию», — отмечает Явлинский.
В конце статьи Явлинский заявляет, что власти нужно предъявлять претензии не на митингах, а в другой плоскости, «там, где у нее почти нет ресурсов»: в области программного, интеллектуального, творческого развития страны. Ранее политик заявил, что политические взгляды блогера Алексея Навального не имеют ничего общего с демократией, поэтому его приход к власти может спровоцировать глобальные проблемы.
Подписывайтесь на URA.RU в