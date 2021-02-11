11 февраля 2021

Явлинский: Навальный руководит протестами из тюрьмы

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ВЫБОРЫ 2018. Встреча кандидата в президенты РФ Григория Явлинского с избирателями. Челябинск, явлинский григорий
Григорий Явлинский ответил критикам статьи о Навальном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский предупреждает россиян, что идти на протесты, организованные сторонниками осужденного блогера Алексея Навального, опасно для жизни. Политик подчеркивает, что Навальный выбрал «подлую и бессмысленную тактику», которая «калечит судьбы людей».

На своем сайте Явлинский опубликовал статью «Вот так просто попасть в палачи: промолчи!», которая стала ответом критикам его предыдущей статьи об опасности прихода к власти таких людей, как Навальный. Он отмечает, что соратники Навального устраивают акции не ради «нашей и вашей свободы» и не для освобождения политзаключенных, а конкретно, чтобы привлечь внимание к Навальному. «Он [Навальный] руководит протестами из тюрьмы, которая используется для того, чтобы вызвать поддержку и попытаться заткнуть рот всем критикам, оппонирующим власти», — считает Явлинский, добавляя, что не стоит следовать стратегии осужденного. «Люди будут выходить, их будут избивать и сажать, ломать их судьбы. Это подлая и бессмысленная тактика, которая ведет, помимо всего прочего, к глубочайшему разочарованию», — отмечает Явлинский.

В конце статьи Явлинский заявляет, что власти нужно предъявлять претензии не на митингах, а в другой плоскости, «там, где у нее почти нет ресурсов»: в области программного, интеллектуального, творческого развития страны. Ранее политик заявил, что политические взгляды блогера Алексея Навального не имеют ничего общего с демократией, поэтому его приход к власти может спровоцировать глобальные проблемы.

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