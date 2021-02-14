Политологи описали три возможных сценария выборов в Госдуму

Существует три возможных сценария выборов в Госдуму: «Крепость», «Ветер перемен» и «Ускользающее большинство». Об этом заявили представители фонда «Петербургская политика».
«Крепость» предусматривает повторение стратегии власти 2016 года. Тогда из повестки была исключена возможность изменения политического расклада. При таком развитии «Единая Россия» получит конституционное большинство (300 из 450 мандатов). «Есть ощущение, что нас готовят к первому сценарию. Проблема плана „Крепость“ в том, что он акцентирован на сохранении нынешнего статус-кво или внешнего укрепления позиций власти. Тогда накопившийся негатив может выплеснуться и после выборов, в том числе и вокруг 2024 года», — цитирует «
Второй сценарий в фонде прозвали «Ветер перемен». При нем, полагают политологи, ЕР достанется около 260 мандатов, а в Думу пройдут до пяти партий. Основную роль в этом сценарии играют малые партии, активность которых была инициирована Кремлем в 2020 году. По мнению авторов доклада, этот вариант таит риски «смешения в сознании элит» и выхода процесса из-под контроля.
Наименее вероятным политологи считают сценарий — «Ускользающее большинство». При нем власти снизят степень контроля над выборами и ограничатся «режиссурой». В этом случае ЕР может не получить большинства. Политологи подчеркнули, что при этом сценарии удовлетворены окажутся все стороны. Власть сможет контролировать Думу путем коалиции ЕР с более слабыми партнерами, а протестное движение «заявит об успехе».
Ранее сообщалось, что большинство партий на выборах в Госдуму 2021 года будет делать акцент на справедливость и социальную помощь россиянам. Это самая актуальная повестка из-за пандемии коронавируса. По данным опроса ВЦИОМ, 96% россиян считают заботу о людях и социальную поддержку главными обязанностями государства. Все меньше людей ориентируются на внешнюю политику и патриотическую повестку.
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