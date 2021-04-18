18 апреля 2021
17 апреля 2021
16 апреля 2021

Челябинский подросток найден мертвым в заброшенном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ
Тело школьника нашли в сгоревшем доме Фото:

Тело 14-летнего школьника обнаружили 18 апреля в заброшенном доме села Верхняя Санарка Пластовского района Челябинской области. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. По предварительным данным, причиной смерти подростка стал суицид.

«Проводим проверку, устанавливаем все обстоятельства произошедшего», — заявили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону. Тело подростка обнаружили в сгоревшем заброшенном доме.

В школе, где учился мальчик, корреспондента URA.RU попросили перезвонить позднее. «Сейчас идет урок, директор будет на месте через полчаса», — уточнили URA.RU в образовательном учреждении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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