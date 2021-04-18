Челябинский подросток найден мертвым в заброшенном доме

Тело 14-летнего школьника обнаружили 18 апреля в заброшенном доме села Верхняя Санарка Пластовского района Челябинской области. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. По предварительным данным, причиной смерти подростка стал суицид.
«Проводим проверку, устанавливаем все обстоятельства произошедшего», — заявили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону. Тело подростка обнаружили в сгоревшем заброшенном доме.
В школе, где учился мальчик, корреспондента URA.RU попросили перезвонить позднее. «Сейчас идет урок, директор будет на месте через полчаса», — уточнили URA.RU в образовательном учреждении.
Подписывайтесь на URA.RU в