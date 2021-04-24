В Магнитогорске на «Библионочи» чуть не сгорел артист фаер-шоу

Актер пытался выполнить трюк с выдыханием огня изо рта (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Актер фаер-шоу загорелся при показе своих трюков на «Библионочи» в Магнитогорске. Он выступал перед библиотекой №10.

Актер показывал трюк с керосином, когда на горящий фаер нужно подуть, чтобы вышел язык пламени. «Из-за того, что артист поднес слишком близко к лицу горящий реквизит, пламя перекинулось на него. Также мог свою роль сыграть и ветер, который подул не в ту сторону», — пишет « Царьград ». Огонь помогли потушить очевидцы.

URA.RU связалось с библиотекой, возле которой произошел инцидент. Там обещали прокомментировать информацию позже.

Акция «Библионочь» прошла по всей России уже в десятый раз. В Екатеринбурге она пройдет 1 мая в книжном магазине «Лабиринт».