24 апреля 2021
23 апреля 2021
22 апреля 2021

В Магнитогорске на «Библионочи» чуть не сгорел артист фаер-шоу

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Торжественное открытие Нижнетагильского государственного цирка после реконструкции. Свердловская область, Нижний Тагил , цирк, арена, фаер шоу, огонь, фаерщики, шоу
Актер пытался выполнить трюк с выдыханием огня изо рта (архивное фото) Фото:

Актер фаер-шоу загорелся при показе своих трюков на «Библионочи» в Магнитогорске. Он выступал перед библиотекой №10.

Актер показывал трюк с керосином, когда на горящий фаер нужно подуть, чтобы вышел язык пламени. «Из-за того, что артист поднес слишком близко к лицу горящий реквизит, пламя перекинулось на него. Также мог свою роль сыграть и ветер, который подул не в ту сторону», — пишет «Царьград». Огонь помогли потушить очевидцы.

URA.RU связалось с библиотекой, возле которой произошел инцидент. Там обещали прокомментировать информацию позже.

Акция «Библионочь» прошла по всей России уже в десятый раз. В Екатеринбурге она пройдет 1 мая в книжном магазине «Лабиринт».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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