В Челябинской области мужчина поджег АЗС

Житель Челябинской области с ожогами доставлен в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кыштыме мужчина поджег автозаправочную станцию. Информацию об этом подтвердили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Подробности инцидента сообщает газета «Кыштымский рабочий».

«Инцидент произошел в ночь на 25 апреля. По данном факту проводится проверка», — заявили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

Как сообщает газета «Кыштымский рабочий», 30-летний мужчина устроил поджог на автозаправочной станции «Агат» на улице К. Либкнехта. Сам злоумышленник получил ожоги и был задержан очевидцами происшествия.

Поджигателя экстренно госпитализировали в медучреждение с 20% ожогов лица, кистей рук и тела. 26 апреля будет решаться вопрос о направлении пациента в ожоговый центр Челябинска. Связаться с автозаправочной станцией «Агат» не удалось.