25 апреля 2021
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В Челябинской области мужчина поджег АЗС

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Леонид Михельсон на открытии АЗС НОВАТЭК. Челябинская область. Копейск, заправка, бензозаправка, азс, автобус, метан, газовый балон, газовый двигатель
Житель Челябинской области с ожогами доставлен в больницу Фото:

В Кыштыме мужчина поджег автозаправочную станцию. Информацию об этом подтвердили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Подробности инцидента сообщает газета «Кыштымский рабочий».

«Инцидент произошел в ночь на 25 апреля. По данном факту проводится проверка», — заявили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

Как сообщает газета «Кыштымский рабочий», 30-летний мужчина устроил поджог на автозаправочной станции «Агат» на улице К. Либкнехта. Сам злоумышленник получил ожоги и был задержан очевидцами происшествия.

Поджигателя экстренно госпитализировали в медучреждение с 20% ожогов лица, кистей рук и тела. 26 апреля будет решаться вопрос о направлении пациента в ожоговый центр Челябинска. Связаться с автозаправочной станцией «Агат» не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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