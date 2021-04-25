В Челябинской области мужчина поджег АЗС

В Кыштыме мужчина поджег автозаправочную станцию. Информацию об этом подтвердили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Подробности инцидента сообщает газета «Кыштымский рабочий».
«Инцидент произошел в ночь на 25 апреля. По данном факту проводится проверка», — заявили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.
Как сообщает газета «Кыштымский рабочий», 30-летний мужчина устроил поджог на автозаправочной станции «Агат» на улице К. Либкнехта. Сам злоумышленник получил ожоги и был задержан очевидцами происшествия.
Поджигателя экстренно госпитализировали в медучреждение с 20% ожогов лица, кистей рук и тела. 26 апреля будет решаться вопрос о направлении пациента в ожоговый центр Челябинска. Связаться с автозаправочной станцией «Агат» не удалось.
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