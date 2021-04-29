В Челябинске возбудили уголовное дело на сторонника Навального

Это уже второе уголовное дело, возбужденное по итогам несогласованных акций в Челябинске (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

В Челябинске следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении организатора незаконных акций сторонников Алексея Навального. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону.

«Уголовное дело по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) возбуждено следователями следственного управления УМВД по Челябинску в отношении 18-летнего горожанина. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ, включая арест на пять суток. Однако гражданин продолжил противоправную деятельность, регулярно размещая в интернете призывы к неограниченному кругу лиц принять участие в несогласованных публичных мероприятиях», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Фамилию молодого человека там называть не стали.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее в Челябинске уже возбудили уголовное дело по итогам несогласованной акции 31 января, участники которой перекрыли движение в центре города.

На последних незаконных митингах в поддержку Навального 21 апреля в Челябинской области задержаны 18 человек из примерно 700 участников. Организаторы, обещавшие вывести на улицы более семи тысяч человек, дают разные цифры. 23 января в незаконных акциях в поддержку Навального в Челябинске приняли участие до 2,5 тысячи человек. 31 января на такую же незаконную акцию пришли около 1,5 тысячи. По итогам 31 января в области был задержан 171 человек, из них 14 несовершеннолетних.