В Twitter появилась функция вознаграждения авторов

Компания Twitter ввела новую функцию. Теперь пользователи смогут финансово поддерживать понравившихся им авторов. Заявление опубликовано на сайте компании.
«Это первый шаг в нашей работе по созданию новых способов оказания и получения материальной поддержки в Twitter, — говорится в сообщении.
Пока что возможность отправлять пожертвования будет доступна лишь англоязычным пользователям операционных систем iOS и Android. При этом принимать деньги смогут только ограниченное число «авторов, журналистов, экспертов и НКО».
Ранее сообщалось, что в Twitter появилась функция Fleets-сообщений, которые будут исчезать через 24 часа после публикации. Формат исчезающих сообщений стал популярным благодаря Instagram, и теперь такая функция есть в соцсетях Facebook, «ВКонтакте» и видеохостинге YouTube.
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