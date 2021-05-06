06 мая 2021

В Twitter появилась функция вознаграждения авторов

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания Twitter ввела новую функцию Фото:

Компания Twitter ввела новую функцию. Теперь пользователи смогут финансово поддерживать понравившихся им авторов. Заявление опубликовано на сайте компании.

«Это первый шаг в нашей работе по созданию новых способов оказания и получения материальной поддержки в Twitter, — говорится в сообщении.

Пока что возможность отправлять пожертвования будет доступна лишь англоязычным пользователям операционных систем iOS и Android. При этом принимать деньги смогут только ограниченное число «авторов, журналистов, экспертов и НКО».

Ранее сообщалось, что в Twitter появилась функция Fleets-сообщений, которые будут исчезать через 24 часа после публикации. Формат исчезающих сообщений стал популярным благодаря Instagram, и теперь такая функция есть в соцсетях Facebook, «ВКонтакте» и видеохостинге YouTube.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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