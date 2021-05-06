У мэра Челябинска снизились доходы

В 2020 году Наталья Котова заработала меньше, чем в 2019 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Мэр Челябинска Наталья Котова в 2020 году заработала пять миллионов и 55 тысяч рублей. Это на почти на 600 тысяч рублей меньше, чем по итогам 2019 года, когда доходы Котовой составили 5,6 млн рублей. Нового имущества у главы города не появилось. Декларационные данные появились на сайте мэрии Челябинска.

У Котовой, как и год назад, в собственности указаны половина квартиры площадью в 127 квадратных метров, земельный участок в 655 квадратных метров и садовый дом. Личным автомобилем мэр не обзавелась.

Из вице-мэров самый высокий доход у Александра Астахова, отвечающего за городское хозяйство. В 2020 году он заработал 3,8 млн рублей, а его супруга — 367 тысяч рублей. У Астахова есть два автомобиля, Mitsubishi ASX и BMW X5. На его жену записана машина «ВАЗ-21102». Семья владеет квартирой, площадью в 52 квадратных метра. У других вице-мэров доходы за 2020 год не превысили трех миллионов рублей.

Ранее о своих доходах и имуществе отчитался губернатор Алексей Текслер, данные появились на сайте главы региона. Чуть позже были выложены сведения о заместителях Текслера.