Жителей России заставят спасаться по первому требованию властей

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Лесные пожары. Курган, мчс, режим чс
Госдума обязала россиян эвакуироваться из зоны ЧС Фото:

Россияне обязаны эвакуироваться из зоны ЧС с момента получения такой информации. Такой законопроект принят Госдуме 18 мая в первом чтении.

«Законопроектом предусматривается введение обязанности для граждан Российской Федерации эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий», — пишет РИА «Новости» с ссылкой на пояснительную записку к документу. Поправки будут внесены в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Законопроект направлен на исключение правовой неопределенности проведения эвакуации при ЧС или угрозе ее возникновения и информирования населения о возможных техногенных катастрофах и стихийных бедствиях.

Ранее в Тюмени организовали горячую телефонную для людей, чьи родные были эвакуированы из зон лесных пожаров. Так они смогут узнать о состоянии своих близких. В Тюменской области за прошедшие 24 часа спасатели потушили 42 пожара. Об это сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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