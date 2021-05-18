Жителей России заставят спасаться по первому требованию властей

Госдума обязала россиян эвакуироваться из зоны ЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россияне обязаны эвакуироваться из зоны ЧС с момента получения такой информации. Такой законопроект принят Госдуме 18 мая в первом чтении.

«Законопроектом предусматривается введение обязанности для граждан Российской Федерации эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий», — пишет РИА «Новости» с ссылкой на пояснительную записку к документу. Поправки будут внесены в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Законопроект направлен на исключение правовой неопределенности проведения эвакуации при ЧС или угрозе ее возникновения и информирования населения о возможных техногенных катастрофах и стихийных бедствиях.

Ранее в Тюмени организовали горячую телефонную для людей, чьи родные были эвакуированы из зон лесных пожаров. Так они смогут узнать о состоянии своих близких. В Тюменской области за прошедшие 24 часа спасатели потушили 42 пожара. Об это сообщает RT.