18 мая 2021
17 мая 2021

Три российских банка наказали за плохие условия для пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор: банки «Восточный», «Экспобанк» и «Фридом Финанс» ущемляют права своих клиентов Фото:

Пермское управление Роспотребнадзора оштрафовало банки «Восточный», «Экспобанк» и «Фридом Финанс», сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте. Наказали банки по заявлениям пермяков, чьи права нарушили кредитные организации.

«Штраф на общую сумму 130 тыс. рублей заплатили ПАО КБ „Восточный“, ООО „Банк ‚Фридом Финанс‘“ и ООО „Экспобанк“ за нарушение прав потребителей при оказании кредитно-финансовых услуг», — сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Законность и обоснованность выписанных штрафов подтвердила апелляционная инстанция — Арбитражный суд Пермского края.

Установлено, что банк «Восточный» включал в договор пункты, ущемляющие права потребителя: одностороннее изменение условий договора и установление дополнительных платежей по кредиту (плата за оформление карты). Банк «Фридом Финанс» в одностороннем порядке изменил условия договора, а «Экспобанк» при заключении кредита «Автодрайв» обязал заемщика заключать другие договоры или пользоваться другими платными услугами.

URA.RU направило запросы в пресс-службы кредитных организации с просьбой прокомментировать информацию о наказании. На момент публикации представители ни одного из трех банков не ответили.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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