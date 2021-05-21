21 мая 2021
20 мая 2021

В Свердловской области резко испортится погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопление центральных улиц во время дождя. Екатеринбург, зонт, ливень, потоп, дождь
Спасатели разослали штормовое предупреждение Фото:

Резкое ухудшение погоды ожидается в Свердловской области в воскресенье, 23 мая. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

«По данным синоптиков, 23 мая местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. Возможны грозы», — сообщается в предупреждении спасателей. Такая погода продлится сутки, потом снова придет жара. По данным сайта Gismeteo, 23 мая температура воздуха упадет до 19 градусов днем, но уже в понедельник, 24 мая, ее пиковое значение достигнет 33 градусов.

Ранее главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко сообщила, что высокая температура в Свердловской области начнет снижаться к началу рабочей недели. А метеоролог Николай Терешонок подчеркнул, что весна в Сибири и на Урале сменится жарким летом, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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