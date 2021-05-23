В Кремле раскрыли детали будущей встречи Путина и Лукашенко

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Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
Президенты встретятся на следующей неделе Фото:

Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко встретятся в Сочи на следующей неделе. Об этом сообщают СМИ.

Лукашенко приедет в Сочи для встречи с Путиным, передает телеканал «Россия 1». Путин также запланировал встречу с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Президент России всю неделю будет проводить в Сочи совещания с руководством Вооруженных сил, пишет RT. Также на следующей неделе пройдет совещание по экономическим вопросам, передает «Национальная служба новостей».

Ранее стало известно, что Лукашенко прибудет в Россию для встречи с Путиным. Президенты обсудят имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами, рассказали в пресс-службе Лукашенко.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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