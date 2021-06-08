Суд отказал в аресте челябинца, обвиняемого в гибели ребенка

Виктора Соснина отпустили из ИВС Фото: Илья Московец © URA.RU

Тракторозаводский районный суд Челябинска 9 июня отказался избирать меру пресечения в виде домашнего ареста главному энергетику ЖК «Театральный» Виктора Соснину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Энергетик обвиняется в смерти 10-летнего мальчика, погибшего от удара током.

«Принято решение об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде запрета определенных действий на срок 2 месяца, то есть до 08.08.2021», — уточнили в пресс-службе суда. На слушание дела Соснина доставили в суд под конвоем, ночь он провел в ИВС.

Свою вину энергетик признал. Ему запрещено находиться на расстоянии ближе 300 метров от места происшествия, выходить в ночное время за пределы места проживания, использовать любые средства связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», кроме связи со следственными органами.

Вечером 6 июня 10-летний школьник во дворе дома на улице Марченко взялся руками за оголенный провод, торчащий из гофрированной трубы, лежащей на земле. Ребенка поразило зарядом. Его в течение часа пытались откачать, но мальчик скончался. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2, ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Через два дня следователи задержали главного энергетика ЖК. По версии следствия именно он, как ответственное лицо, не обеспечил безопасность эксплуатации электроустановок, находящихся на территории жилого комплекса, что привело к гибели ребенка.