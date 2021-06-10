В МИД России вызвали украинского дипломата

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Клипарт. Сургут, портфель, руки чиновника, дипломат
Украинскому послу Василию Покатило заявлена претензия Фото:

Временно поверенный в делах Украины в Москве Василий Покатило был вызван в российский МИД. Дипломату заявлен протест в связи с недавним инцидентом с возложением цветов во Львовской области.

«10 июня в МИД был вызван временный поверенный по делам Украины в Москве Василий Покатило. Ему был заявлен решительный протест по поводу нарушения Киевом своих обязательств по венским конвенциям 1961, 1963 года», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

Она уточнила, что речь идет о недавнем инциденте в украинском селе Заболотовцы. Группа неонацистов сорвала возложение цветов российскими дипломатами к памятнику поэту Александру Пушкину, передает телеканал 360. Захарова подчеркнула, что министерство потребовало от украинских коллег принять «все необходимые меры по недопущению подобных провокаций», а также обеспечить условия для нормальной работы сотрудников российского посольства на Украине, а также их безопасность.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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