В Госдуме раскритиковали идею Хуснуллина объединить регионы РФ

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Марат Хуснуллин на пресс-подходе после селекторного совещания в Доме Правительства. Москва, хуснуллин марат
Вице-премьер Марат Хуснуллин предлагал объединить некоторые регионы Фото:

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин не является специалистом в области конституционного строительства, поэтому он не уполномочен предлагать объединить регионы России. Так первый замруководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности в Госдуме Андрей Исаев отреагировал на идею слияния регионов.

Депутат подчеркнул, что Конституцией закреплено устройство РФ. Новые поправки в основной закон страны никто вносить не собирается. «Марат Хуснуллин является замечательным специалистом в области строительства. И все. Он не является специалистом в области конституционного строительства. Как гражданин он имеет право высказывать любые точки зрения, как федерального чиновника высказывать подобного рода позицию, насколько я понимаю, его никто не уполномочивал», — приводит «Интерфакс» слова Исаева.

Ранее Хуснуллин предложил объединить Курганскую область с Тюменской, а Еврейскую автономную область — с Хабаровским краем. По мнению вице-премьера, сейчас в России слишком много регионов. В правительстве РФ ответили, что вопрос об объединении регионов не обсуждается. Заявление Хуснуллина прозвучало после слов президента России Владимира Путина о том, что необходимо брать курс на самостоятельность регионов, передает «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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