Шеф полиции Екатеринбурга назначил в руководство своего приятеля

Ранее полковник Алексей Смирнов работал в Костроме, говорит источник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава УМВД РФ по Екатеринбургу Игорь Озеров назначил в руководство управления первого варяга. Им стал полковник Алексей Смирнов — новый замруководителя УМВД по общим вопросам. Информация о его назначении отражена на сайте ведомства. По словам источника URA.RU, близкого к главку, до переезда в Екатеринбург Смирнов работал в Костроме.

«Он [Смирнов] — знакомый Озерова, и его назначение пролоббировал шеф. При Озерове это первый варяг в руководстве УМВД. Остальные пятеро его заместителей — местные», — поделился источник. В пресс-службе УМВД предыдущее место работы Смирнова раскрывать не стали. «Думаю, это не настолько значимая информация», — сказал представитель управления. Ответ на вопрос, какие именно направления будет курировать Смирнов, к моменту публикации не поступил.

Другой собеседник агентства добавил, что в июне был официально утвержден в должности замначальника УМВД по оперативной работе Виктор Позняк. А в мае главк покинул зам Озерова по охране общественного порядка Александр Дмитриев (среди прочего отвечал за порядок на массовых мероприятиях, включая митинги). Он перешел в дирекцию Универсиады. Преемник Дмитриева пока не определен.

Игорь Озеров возглавляет УМВД по Екатеринбургу с марта 2020 года. За год он поменял не только нескольких замов, но и начальников отделов полиции. На некоторые руководящие должности были назначены офицеры из Твери, где Озеров работал ранее. По этой причине в УМВД появилось понятие «тверской клан».