Пять челябинских выпускников сдали ЕГЭ по китайскому языку

ЕГЭ по иностранному в Челябинской области прошел в штатном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пять выпускников школ в Челябинской области выбрали для сдачи устной части Единого госэкзамена по иностранному языку китайский язык. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона. Сдача иностранного языка проходила 21 и 22 июня в штатном режиме, без сбоев.

«21 июня в ЕГЭ по английскому языку приняли участие 939 человек, немецкому языку — 7, китайскому языку — 2. 22 июня ЕГЭ по английскому сдавали 506 выпускников, немецкому— 25, французскому — 8, китайскому— 3», — заявили в пресс-службе. Свои результаты участники экзамена получат не позднее 7 июля.

Время, отведенное на устную часть на ЕГЭ по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам, составляет 15 минут. На ЕГЭ по китайскому — 12 минут. Экзамен проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры.

24 и 25 июня состоится ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Ранее были озвучены результаты ЕГЭ по русскому языку и математике.